Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

Мымру из «Служебного романа» узнают все, а вот еще 5 героинь в очках: вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»

КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей

20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает

В России сняли достойный ответ советским «Алым парусам», но не хотят его показывать людям: а ведь в нем Олеся Железняк прыгнула выше головы