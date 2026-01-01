Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял

У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают

Скарсгард, Паттинсон, Холланд — и 2 часа 18 минут чистой тьмы: триллер, который смотрится на одном дыхании

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать