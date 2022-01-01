Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Комедия СССР 1983

Смотреть онлайн советские комедии 1983 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские комедии 1983 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских комедийных фильмов 1983 года с друзьями.
Ух ты, говорящая рыба!
Ух ты, говорящая рыба!
анимация, комедия, короткометражный 1983, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы из джаза
Мы из джаза
мюзикл, комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Женатый холостяк
Женатый холостяк
комедия, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Карантин
Карантин
семейный, комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белые росы
Белые росы
комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик лекаря
Ученик лекаря
семейный, комедия, исторический 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кое-что из губернской жизни
Кое-что из губернской жизни
комедия 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лев и бык
Лев и бык
комедия, анимация 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа
комедия 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
мюзикл, мелодрама, комедия 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Уникум
Уникум
фантастика, комедия 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Звездная командировка
Звездная командировка
комедия, фантастика 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Приложение киноафиши