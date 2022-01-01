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Небеса обетованные
комедия, драма
1991, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сыщик Петербургской полиции
комедия, детектив
1991, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гамбринус
драма, комедия, мюзикл
1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Здравия желаю! или Бешеный дембель
комедия, военный
1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дежа Вю
комедия
1989, СССР / Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
Светлая личность
комедия, мюзикл
1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Искусство жить в Одессе
комедия, драма
1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение Ходжи Насреддина
комедия
1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
криминал, комедия
1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ёлки-палки!..
комедия
1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дама с попугаем
комедия, мелодрама
1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Клад
комедия, боевик, приключения, драма
1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Грешник
комедия
1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
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Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация
1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама
1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Забытая мелодия для флейты
драма, мелодрама, комедия
1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия
1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Крылья, ноги и хвосты
анимация, комедия, короткометражный
1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка для Наташи
приключения, анимация, комедия
1986, СССР
7.0
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По главной улице с оркестром
мюзикл, мелодрама, комедия
1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Одинокая женщина желает познакомиться
драма, комедия
1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Без сына не приходи
комедия
1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Единица с «обманом»
комедия, семейный
1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой нежно любимый детектив
комедия
1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Нужные люди
комедия
1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Год теленка
комедия
1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Самая обаятельная и привлекательная
комедия, мелодрама
1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Миллион в брачной корзине
комедия
1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама
1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мужчины есть мужчины
семейный, комедия
1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Опасно для жизни!
комедия
1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия
1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дайте нам мужчин!
комедия, детский, семейный
1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сезон чудес
комедия, мюзикл
1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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