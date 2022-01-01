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Смотреть советские комедии

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Небеса обетованные
Небеса обетованные
комедия, драма 1991, СССР
7.0
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Сыщик Петербургской полиции
Сыщик Петербургской полиции
комедия, детектив 1991, СССР
7.0
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Гамбринус
Гамбринус
драма, комедия, мюзикл 1990, СССР
6.0
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Здравия желаю! или Бешеный дембель
Здравия желаю! или Бешеный дембель
комедия, военный 1990, СССР
5.0
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Дежа Вю
Дежа Вю
комедия 1989, СССР / Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
Светлая личность
Светлая личность
комедия, мюзикл 1989, СССР
6.0
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Искусство жить в Одессе
Искусство жить в Одессе
комедия, драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение Ходжи Насреддина
Возвращение Ходжи Насреддина
комедия 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Частный детектив, или Операция
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
криминал, комедия 1989, СССР
5.0
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Собачье сердце
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ёлки-палки!..
Ёлки-палки!..
комедия 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дама с попугаем
Дама с попугаем
комедия, мелодрама 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Клад
Клад
комедия, боевик, приключения, драма 1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Грешник
Грешник
комедия 1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн 1987, СССР
8.0
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Смех и горе у Бела моря
Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Где находится нофелет?
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Забытая мелодия для флейты
Забытая мелодия для флейты
драма, мелодрама, комедия 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кин-дза-дза
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Крылья, ноги и хвосты
Крылья, ноги и хвосты
анимация, комедия, короткометражный 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка для Наташи
Сказка для Наташи
приключения, анимация, комедия 1986, СССР
7.0
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По главной улице с оркестром
По главной улице с оркестром
мюзикл, мелодрама, комедия 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Одинокая женщина желает познакомиться
Одинокая женщина желает познакомиться
драма, комедия 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Без сына не приходи
Без сына не приходи
комедия 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Единица с «обманом»
Единица с «обманом»
комедия, семейный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой нежно любимый детектив
Мой нежно любимый детектив
комедия 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Нужные люди
Нужные люди
комедия 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Год теленка
Год теленка
комедия 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Самая обаятельная и привлекательная
Самая обаятельная и привлекательная
комедия, мелодрама 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Миллион в брачной корзине
Миллион в брачной корзине
комедия 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Выйти замуж за капитана
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мужчины есть мужчины
Мужчины есть мужчины
семейный, комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Опасно для жизни!
Опасно для жизни!
комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не ходите, девки, замуж
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дайте нам мужчин!
Дайте нам мужчин!
комедия, детский, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сезон чудес
Сезон чудес
комедия, мюзикл 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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