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Смотреть шведские комедии

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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Еще по одной
Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
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Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
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Здесь была Бритт-Мари
Здесь была Бритт-Мари
комедия, мелодрама 2019, Швеция
5.0
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Видеоман
Видеоман
комедия, драма, триллер 2018, Швеция
5.0
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Вторая жизнь Уве
Вторая жизнь Уве
драма, комедия 2015, Швеция
7.0
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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
драма, комедия 2014, Швеция / Германия / Норвегия / Франция
7.0
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Дурацкое дело нехитрое
Дурацкое дело нехитрое
комедия, криминал 2014, Норвегия / Швеция / Дания
7.0
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Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
комедия, приключения 2013, Хорватия / Швеция
7.0
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Любовь - это всё, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
комедия, драма, мелодрама 2012, Дания / Швеция / Италия / Франция / Германия
6.0
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Не говоря о всех этих женщинах
Не говоря о всех этих женщинах
комедия 1964, Швеция
5.0
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Дьявольское око
Дьявольское око
фэнтези, драма, комедия 1960, Швеция
7.0
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Улыбки летней ночи
Улыбки летней ночи
мелодрама, комедия 1955, Швеция
7.0
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Урок любви
Урок любви
комедия, драма 1954, Швеция
7.0
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Женщины ждут
Женщины ждут
комедия, драма 1952, Швеция
6.0
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