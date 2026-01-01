Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром

Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу

Шурик улетел в космос, а Козодоев застрял на чужой планете: угадайте 5 фильмов СССР в декорациях «Интерстеллара»

В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях

Пересматриваешь «Поттера» ежегодно? Пора к психологу! Франшиза о Хогвартсе виновна в проблемах молодежи, но есть важный нюанс

Идете на «Последний богатырь. Колобок»? Тест покажет, помните ли вы предыдущие части о приключениях в Белогорье

HBO умеет бить по нервам: 3 коротких сериала с рейтингом до 8,6, после которых «Игра престолов» покажется разминкой

«У вас случайно колбасы с собой нет?» Колбасы нет, а вот тест есть! Продолжите 7 диалогов из советских фильмов, если вы знаток