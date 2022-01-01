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Смотреть норвежские комедии

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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
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4 сапога и барсук
4 сапога и барсук
анимация, комедия, семейный 2020, Норвегия
5.0
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Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
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Тяжелая поездка
Тяжелая поездка
драма, комедия 2018, Финляндия / Норвегия
7.0
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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
драма, комедия 2014, Швеция / Германия / Норвегия / Франция
7.0
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Дурацкое дело нехитрое
Дурацкое дело нехитрое
комедия, криминал 2014, Норвегия / Швеция / Дания
7.0
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Скандинавский форсаж
Скандинавский форсаж
боевик, комедия 2014, Норвегия
6.0
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О лошадях и людях
О лошадях и людях
комедия, драма, мелодрама 2013, Исландия / Германия / Норвегия
3.0
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Джекпот
Джекпот
криминал, боевик, комедия 2011, Норвегия
6.0
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Операция
Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения 2009, Норвегия
5.0
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Освободите Джимми
Освободите Джимми
комедия, анимация 2006, Норвегия / Великобритания
6.0
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