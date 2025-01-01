«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна»

Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют

5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус

В этой сцене «Ивана Васильевича» есть странная деталь — и у нее совсем не историческая причина: если бы царица подняла глаза, зрители бы «попадали»

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии

Этот сериал никто не считал фаворитом, но он возглавил топ-10 Netflix: стал популярнее «Очень странных дел» — кажется, «зарешал» рождественский вайб

Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е

Вышла замуж за цыгана и ушла работать в цирк: куда пропала Ксанка Щусь после «Неуловимых мстителей» – на свежих фото ее не узнать