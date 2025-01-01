И «Хрустальный» с Васильевым, и «Хроники русской революции»: 5 крутых российских сериалов, основанных на реальных событиях

В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер

Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел»

Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше

Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно

Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны

«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце

«Они там все такие наивные»: один момент в «Месте встречи» бесит даже тех, кто засмотрел детектив до дыр – портит впечатление от финала

Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же

Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона