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Смотреть гонконгские комедии

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Зависнуть в Палм-Спрингс
Зависнуть в Палм-Спрингс
комедия, мелодрама, фантастика 2020, США / Гонконг
7.0
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Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой солдат
Большой солдат
приключения, комедия, боевик 2010, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Младенец на $30 000 000
Младенец на $30 000 000
боевик, приключения, комедия 2006, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хроники Хуаду: Лезвие розы
Хроники Хуаду: Лезвие розы
приключения, боевик, комедия 2004, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шанхайские рыцари
Шанхайские рыцари
приключения, комедия, вестерн 2003, США / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Эффект близнецов
Эффект близнецов
боевик, комедия, ужасы, приключения 2003, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кунг-По: Нарвись на кулак
Кунг-По: Нарвись на кулак
боевик, комедия 2002, Гонконг / Мексика / Тайвань
6.0
Смотреть за 1 рубль
Великолепный
Великолепный
мелодрама, комедия, боевик 1999, Гонконг / Тайвань
6.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о Красном драконе
Легенда о Красном драконе
боевик, приключения, комедия 1994, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Городской охотник
Городской охотник
боевик, комедия, мелодрама 1993, Япония / Гонконг
8.0
Смотреть за 1 рубль
Стальные когти
Стальные когти
боевик, комедия, исторический 1993, Гонконг
6.0
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Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
боевик, приключения, комедия 1993, Гонконг
4.0
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Цю Цзю идет в суд
Цю Цзю идет в суд
комедия, драма 1992, Китай / Гонконг
7.0
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Близнецы-драконы
Близнецы-драконы
комедия, боевик 1992, Гонконг
7.0
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Доспехи бога 2: Операция Кондор
Доспехи бога 2: Операция Кондор
комедия, триллер, приключения, боевик 1991, Гонконг
7.0
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Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
комедия, боевик, приключения, фантастика 1991, США / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
фантастика, комедия, боевик, приключения 1990, США / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Чудеса
Чудеса
боевик, комедия, криминал 1989, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Драконы навсегда
Драконы навсегда
боевик, комедия, мелодрама 1988, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Полицейская история 2
Полицейская история 2
боевик, триллер, комедия 1988, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Доспехи Бога
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия 1987, Гонконг / Югославия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Проект А: Часть 2
Проект А: Часть 2
комедия, боевик 1987, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сердце дракона
Сердце дракона
триллер, комедия, боевик 1985, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Полицейская история
Полицейская история
боевик, триллер, комедия 1985, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Закусочная на колесах
Закусочная на колесах
боевик, комедия 1984, Гонконг / Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Проект А
Проект А
боевик, комедия 1983, Гонконг
8.0
Смотреть за 1 рубль
Победители и грешники
Победители и грешники
боевик, комедия, криминал 1983, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лорд Дракон
Лорд Дракон
боевик, комедия 1982, Гонконг
7.0
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Молодой мастер
Молодой мастер
боевик, комедия 1980, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бесстрашная гиена
Бесстрашная гиена
комедия, боевик 1979, Корея / Гонконг
7.0
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