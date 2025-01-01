Фирузе из «Великолепного века» вновь вернулась на экраны: этот турецкий сериал уже обещает стать «бомбой»

Если зашел новый хит от Apple TV «Из многих», включайте эти 3 сериала: тоже исследуют грань человеческого сознания

После 3 сезона «Ведьмака» зрители и не думали, что Кагира смогут реабилитировать: Netflix практически сделал невозможное

«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»

«Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут?»: Нолан повторил роковую ошибку Netflix со своей «Одиссеей»

Элементарно? Только уважаемому киноману этот тест про советского Шерлока Холмса будет по зубам

«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли