Дамблдор соврал, дело было в другом: почему Гарри Поттера на самом деле не назначили старостой в Хогвартсе

Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот

Новый сериал НТВ со Стояновым и... попугаем: майору предстроит разгадать подсказки напарника и найти сокровища криминального авторитета

Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму

Приглашаем заглянуть в чужой кошелек: вспомните, сколько тратили герои 5 советских фильмов (тест)

Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач