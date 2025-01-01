«Смесь “Графа Монте-Кристо” и Зорро»: зрители залипают на сериал-детектив «Дочь огня» — но только те, кто любит мыльные оперы

Эти 3 российских фильма больше всего ждут в 2026 году: на первом месте — адаптация видеоигры, которую добавили в «буду смотреть» 283 тысячи раз

5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой

Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии

Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е

Этот сериал никто не считал фаворитом, но он возглавил топ-10 Netflix: стал популярнее «Очень странных дел» — кажется, «зарешал» рождественский вайб

Вышла замуж за цыгана и ушла работать в цирк: куда пропала Ксанка Щусь после «Неуловимых мстителей» – на свежих фото ее не узнать

В этой сцене «Ивана Васильевича» есть странная деталь — и у нее совсем не историческая причина: если бы царица подняла глаза, зрители бы «попадали»