Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром

Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях

Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу

HBO умеет бить по нервам: 3 коротких сериала с рейтингом до 8,6, после которых «Игра престолов» покажется разминкой

Идете на «Последний богатырь. Колобок»? Тест покажет, помните ли вы предыдущие части о приключениях в Белогорье

Мечтали об очередном 007? В новом сериале Фасбендер играет не Бонда, но в роли шпиона безумно хорош: не зря получил 92% на RT

Ждали 4 года, и еще подождете: Паттинсон снова повесил костюм Бэтмена на гвоздь — фанаты DC, крепитесь

Самого мерзкого хоббита Шира почти вырезали из «Властелина Колец»: он унижал Фродо и продался Саруману