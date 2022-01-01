Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Комедия Китай

Смотреть китайские комедии

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть китайские комедии онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром китайских комедийных фильмов с друзьями.
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный 2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Странный кофе
Странный кофе
комедия, криминал, драма 2019, Китай
0.0
Смотреть за 1 рубль
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Железнодорожные тигры
Железнодорожные тигры
боевик, комедия, военный 2016, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Охота на монстра
Охота на монстра
фэнтези, боевик, комедия 2015, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Большой солдат
Большой солдат
приключения, комедия, боевик 2010, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Миф
Миф
сказка, комедия, боевик, приключения 2005, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Цю Цзю идет в суд
Цю Цзю идет в суд
комедия, драма 1992, Китай / Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Семья Джетсонов
Семья Джетсонов
анимация, комедия, семейный 1990, США / Тайвань / Филиппины / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Приложение киноафиши