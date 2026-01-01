Кладу мокрую газету в холодильник на ночь — утром открываю дверцу и радуюсь: советский трюк работает 100%

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Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом

В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»

Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»

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«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов

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