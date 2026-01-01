Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Комедия Беларусь 2025

Белорусские комедии 2025 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть белорусские комедии 2025 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром белорусских комедийных фильмов 2025 года с друзьями.
Родительский дом
Родительский дом
комедия, семейный 2025, Беларусь / Россия
6.0
Кладу мокрую газету в холодильник на ночь — утром открываю дверцу и радуюсь: советский трюк работает 100%
2-3 капли на втулку — и в моем доме всегда пахнет свежестью как в лесу: дешёвая замена дорогим диффузорам
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»
Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»
«Одиссею» Нолана россияне посмотрят в урезанном виде: не спешите ругать цензоров, так будет даже в США и Европе
«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов
Популярней этого мини-сериала «России 1» сейчас — только матчи ЧМ-2026: пыль глотают даже «ментовские» детективы НТВ
«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать
В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает
11 000 зрителей ждали эту премьеру от Okko со звездой «Слова пацана» — и дождались: еще один хит про маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше