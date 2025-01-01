«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини

450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

Осень — самое время: рассказываем, в какой последовательности смотреть фильмы саги «Сумерки»

«3 часа обнаженки и позерства»: у «Битвы за битвой» 95% на RT, но она вовсе не идеальна — у новинки с ДиКаприо целых 4 больших проблемы

400+ млн человек сделали этот фильм рекордсменом еще до выхода: им хватило Гослинга в скафандре

В России такие фильмы обожают, а Михалков считает их абсолютно мертвыми: сам стал героем одного из них

Брюс Уэйн не супергерой, а калека: DC позарились на святое – новый «Бэтмен» выйдет уже в 2026 году, и его сюжет обрадует не всех

Такие рекомендации мы не пропускаем: топ-5 фильмов, которые Квентин Тарантино считает идеальными

Комедия чуть не стала трагедией: Данелии пришлось переписывать сценарий «Афони» из-за скандальной выходки Крамарова