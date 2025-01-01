Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»

Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет

С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6

5 фильмов с Колокольниковым, которые можно смотреть даже с детьми: людоед в «Игре престолов», бандит у Аронофски – а если подобрее?

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

«Зверополиса 2» после Нового года не будет? «Киноафиша» выяснила, вернется ли мультфильм в российский прокат в 2026-м

Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить

3 фэнтези с оценкой 7.5+ смотрятся на одном дыхании: зрители сравнивают с «Игрой престолов» и говорят, что «23 серии пролетят как мгновение»

Наша «Бондиана» во вселенной «Майора Грома»: Кинопоиск снимает «Фурию» - самая необычная роль будет у Безрукова

Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»