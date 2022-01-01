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Киноафиша Онлайн Фильмы Китай 2018

Смотреть китайские фильмы 2018 года

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Хрустальное небо вчерашнего дня
Хрустальное небо вчерашнего дня
анимация 2018, Китай
8.0
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Пепел – самый чистый белый
Пепел – самый чистый белый
драма, мелодрама 2018, Китай / Франция / Япония
6.0
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Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Z: Наследие Ип Мана
боевик, биография, криминал 2018, Гонконг / Китай
6.0
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Братья Медведи: Тайна трех миров
Братья Медведи: Тайна трех миров
анимация, детский 2018, Китай
6.0
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Тень
Тень
приключения, фэнтези, драма 2018, Китай / Гонконг
6.0
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Айка
Айка
драма 2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.0
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Тайна магазина игрушек
Тайна магазина игрушек
анимация, приключения, семейный 2018, Китай
5.0
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План побега 2
План побега 2
боевик 2018, США / Китай
5.0
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Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный 2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
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Открытая рана
Открытая рана
криминал, драма, мистика 2018, Китай / Германия
4.0
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Стражи гробниц
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы 2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
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Бомбардировка
Бомбардировка
боевик, приключения, драма 2018, Китай
3.0
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