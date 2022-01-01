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Смотреть китайские фильмы

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Игра теней
Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.0
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Код 355
Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.0
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Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
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Месть земли
Месть земли
приключения, боевик 2021, Китай
7.0
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Стражи Терракоты
Стражи Терракоты
приключения, анимация, фэнтези 2021, Китай
7.0
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Ассасин. Битва миров
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.0
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Тебе одиноко сегодня вечером?
Тебе одиноко сегодня вечером?
криминал, драма 2021, Китай
5.0
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Холодный расчет
Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.0
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Край света
Край света
приключения, драма 2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.0
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Тайна парка развлечений
Тайна парка развлечений
анимация 2021, Китай
4.0
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Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
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Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
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Всю мою жизнь
Всю мою жизнь
драма, мелодрама 2020, США / Китай
6.0
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Потустороннее
Потустороннее
криминал, мистика, триллер 2020, Китай
4.0
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Мулан. Новая легенда
Мулан. Новая легенда
анимация 2020, Китай
3.0
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Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный 2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
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Шаг вперед 6: Год танцев
Шаг вперед 6: Год танцев
драма 2019, США / Китай
7.0
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Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
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Сезон дождей
Сезон дождей
драма 2019, Сингапур / Тайвань / Китай
6.0
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Тайна Мосли
Тайна Мосли
анимация 2019, Новая Зеландия / Китай
6.0
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Озеро диких гусей
Озеро диких гусей
драма, криминал 2019, Китай / Франция
6.0
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Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
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Ип Ман: Мастер кунг-фу
Ип Ман: Мастер кунг-фу
боевик 2019, Китай
4.0
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Странный кофе
Странный кофе
комедия, криминал, драма 2019, Китай
0.0
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Хрустальное небо вчерашнего дня
Хрустальное небо вчерашнего дня
анимация 2018, Китай
8.0
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Пепел – самый чистый белый
Пепел – самый чистый белый
драма, мелодрама 2018, Китай / Франция / Япония
6.0
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Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Z: Наследие Ип Мана
боевик, биография, криминал 2018, Гонконг / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Братья Медведи: Тайна трех миров
Братья Медведи: Тайна трех миров
анимация, детский 2018, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тень
Тень
приключения, фэнтези, драма 2018, Китай / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Айка
Айка
драма 2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна магазина игрушек
Тайна магазина игрушек
анимация, приключения, семейный 2018, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
План побега 2
План побега 2
боевик 2018, США / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный 2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
Смотреть за 1 рубль
Открытая рана
Открытая рана
криминал, драма, мистика 2018, Китай / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Стражи гробниц
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы 2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
Смотреть за 1 рубль
Бомбардировка
Бомбардировка
боевик, приключения, драма 2018, Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
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