Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора

Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев

«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе

Миф про конфеты рассказывают всем детям: перед Хэллоуином врач разнес любимую страшилку родителей

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом