Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства

Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека

На смену Фрирен пришла Скарлет: чем героиня аниме «Могу я попросить еще кое-что?» круче нежной эльфийки

Стивен Кинг обожает этот недооцененный хоррор 15-летней давности — его снимал режиссер «Бэтмена»

Семенов мертв, теперь официально: новая главная героиня превратит просмотр «Невский-8» в то еще испытание

Какой IQ у Бэтмена? И кто умнее: он или Железный Человек – Marvel поставил точку в фанатских спорах

«Дает надежду, это правда»: стоит ли ждать Эдди в 5-м сезоне «Очень странных дел» – ответ дали сами создатели хита Netflix

Наша очередь падать в кроличью нору: у новой «Алисы в Стране чудес» хватает конкурентов — ведь до Бертона тоже снимали кино

Саурон никогда не был огненным глазом: первый красавец Средиземья (без шуток) — просто Питер Джексон всех запутал

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» почти ничем не уступает оригиналу, но Кинг все равно превратил жизнь создателей в ад