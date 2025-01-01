Идрис Эльба возвращается к роли детектива Джона Лютера: новый проект Netflix готов заполнить пустоту после финала «Шерлока»

Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы»

Осень 1941-го глазами МУРа: сериал «Враг у ворот» уже полюбили зрители в Сети, а теперь увидят на Первом канале с 17 ноября

«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

Любовь, голуби и каваи: ИИ превратил в аниме 5 фильмов СССР – попробуйте угадать их все (тест)

Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом

«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле

«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»