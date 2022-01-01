Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи

Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты