Всем фаталистам, любителям наблюдать за душераздирающей борьбой человека с природой, в которой он чаще проигрывает, и поклонникам драмы людей, вынужденных смириться со скорой кончиной, подходит жанр фильма-катастрофы. Кроме упомянутых природных катастроф есть еще техногенные, в масштабах страны или целой Вселенной, где апокалипсис — не образное выражение для описания чего-то плохого, а вполне реально произошедший конец света в религиозной трактовке. И даже это еще не все.

Это высокобюджетное кино, хотя бы потому, что показать надвигающиеся на город массы бурлящей воды или разруху после катастрофы, в которой погибло большинство населения планеты, можно только с помощью графики. В течение динамично развивающегося сюжета перед героями будут часто ставиться морально-этические проблемы: в ситуации угрозы для жизни каждый все-таки сам за себя или следует работать вместе? Герои довольно типичные: плохой парень, который в итоге всех спасет, пожертвовав собой; трус, первым бегущий с тонущего корабля, который, вероятнее всего, и умрет первым; духовник, который во всем происходящем видит путь к очищению, и так далее. Музыка в нем тоже сыграет свою роль: она будет усиливать любой эмоциональный эффект, произведенный той или иной сценой.

Фильм-катастрофа оставит гнетущее впечатление и тревогу, ведь в них говорится о том, что человек не в силах контролировать, как бы он ни старался. В сущности мы беспомощны и безответственны перед лицом катастроф, и фильмы этого жанра в пух и прах разобьют вашу веру (если она существует) в то, что человек — венец творения. Конечно, масштаб любой проблемы в этих фильмах сильно преувеличен, но все же это повод задуматься над тем, что может сделать каждый из нас, чтобы предотвратить нечто подобное в будущем.

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