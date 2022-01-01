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Киноафиша Онлайн Фильмы Канада 2021

Смотреть канадские фильмы 2021 года

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Трафик
Трафик
триллер 2021, Бельгия / Канада
8.0
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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Щенячий патруль в кино
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.0
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Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
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Бестселлер
Бестселлер
комедия, драма 2021, Канада / США
7.0
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Гарри Хафт: Последний бой
Гарри Хафт: Последний бой
биография 2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Будь моими глазами
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.0
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Демоник
Демоник
ужасы 2021, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Замолчавший
Замолчавший
ужасы, триллер 2021, Канада
5.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Цвета любви
Цвета любви
драма, мелодрама 2021, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Кольцо времени
Кольцо времени
фантастика, триллер 2021, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Предупреждение
Предупреждение
фантастика, триллер 2021, Канада
5.0
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Ночные налётчики
Ночные налётчики
боевик, фантастика, триллер 2021, Канада / Новая Зеландия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятие пиковой дамы
Проклятие пиковой дамы
ужасы 2021, Канада
4.0
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Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
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Осада
Осада
боевик, триллер 2021, Канада / США
3.0
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