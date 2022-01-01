Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Канада 2013

Смотреть канадские фильмы 2013 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть канадские фильмы 2013 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром канадских фильмов 2013 года с друзьями.
Большая афера
Большая афера
комедия 2013, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лимб
Лимб
ужасы, триллер, детектив 2013, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма 2013, США / Франция / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Побег с планеты Земля
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения 2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сглазили
Сглазили
комедия, семейный 2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мошенничество
Мошенничество
боевик, приключения, комедия 2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пораженный
Пораженный
триллер, ужасы 2013, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Убойный уикенд
Убойный уикенд
боевик, комедия, криминал 2013, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
анимация, семейный, фэнтези 2013, Канада / США
6.0
Смотреть онлайн
Нападение на Уолл-стрит
Нападение на Уолл-стрит
боевик, триллер, драма 2013, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реальная белка
Реальная белка
анимация, комедия 2013, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
З/Л/О/2
З/Л/О/2
ужасы, триллер 2013, США / Канада / Индонезия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Золото
Золото
вестерн, драма, приключения 2013, Германия / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Когда враги близко
Когда враги близко
боевик 2013, Канада / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Фиш и Чип. Вредные друзья
Фиш и Чип. Вредные друзья
анимация 2013, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Дископат
Дископат
триллер, ужасы, криминал 2013, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Сарила: Затерянная земля
Сарила: Затерянная земля
анимация 2013, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
В осаде
В осаде
триллер 2013, Канада / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
В плену у космоса
В плену у космоса
ужасы, фантастика 2013, Канада
3.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Приложение киноафиши