Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Канада 2012

Смотреть канадские фильмы 2012 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть канадские фильмы 2012 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром канадских фильмов 2012 года с друзьями.
Магазинчик самоубийств 3D
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл 2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Параллельные миры
Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рождество с Холли
Рождество с Холли
драма, семейный 2012, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дневник слабака 3
Дневник слабака 3
комедия, семейный 2012, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Воспевая мечты
Воспевая мечты
комедия, драма, семейный 2012, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Искатели могил 2
Искатели могил 2
ужасы 2012, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Экспат
Экспат
триллер, боевик 2012, США / Канада / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Верзила
Верзила
детектив, ужасы, триллер 2012, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
G.I. Joe: Бросок кобры 2
G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Короли льда
Короли льда
комедия, драма, семейный 2012, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ведьма войны
Ведьма войны
драма, военный 2012, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Воображариум
Воображариум
драма, мюзикл, фэнтези 2012, Финляндия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Секс и ничего лишнего
Секс и ничего лишнего
комедия 2012, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Антивирус
Антивирус
ужасы, триллер, фантастика 2012, США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Космополис
Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пустошь
Пустошь
ужасы 2012, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Жена online
Жена online
детектив, триллер, драма 2012, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Пятёрка кладоискателей
Пятёрка кладоискателей
комедия, семейный 2012, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Отмороженные
Отмороженные
комедия 2012, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
комедия, криминал, семейный 2012, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Апартаменты 1303
Апартаменты 1303
ужасы 2012, США / Канада
3.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Приложение киноафиши