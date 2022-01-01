Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Канада 2009

Смотреть канадские фильмы 2009 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть канадские фильмы 2009 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром канадских фильмов 2009 года с друзьями.
Убойные каникулы
Убойные каникулы
комедия 2009, Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Лицом к лицу с Али
Лицом к лицу с Али
документальный, биография, спорт 2009, США / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
2012
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Пила 6
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Перси Джексон и похититель молний
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Химера
Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дело №39
Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зубная фея
Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Троцкий
Троцкий
комедия 2009, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Защитнег
Защитнег
драма 2009, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ярость
Ярость
драма, боевик 2009, Германия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Глоток
Глоток
мюзикл, ужасы, комедия 2009, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дарфур. Хроники объявленной смерти
Дарфур. Хроники объявленной смерти
драма, военный 2009, Канада / ЮАР / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный 2009, Канада / США
5.0
Смотреть онлайн
Руслан
Руслан
боевик, триллер, криминал 2009, США / Канада / Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Стоик: Выжить любой ценой
Стоик: Выжить любой ценой
криминал, драма 2009, Канада / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественская пятёрка
Рождественская пятёрка
приключения, семейный, фэнтези 2009, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Дикая вишня
Дикая вишня
комедия 2009, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Доктор Дулиттл 5
Доктор Дулиттл 5
комедия, семейный 2009, Канада / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Приложение киноафиши