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Смотреть канадские фильмы

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Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
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Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
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Трафик
Трафик
триллер 2021, Бельгия / Канада
8.0
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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Щенячий патруль в кино
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.0
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Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
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Бестселлер
Бестселлер
комедия, драма 2021, Канада / США
7.0
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Гарри Хафт: Последний бой
Гарри Хафт: Последний бой
биография 2021, Канада / Венгрия / США
6.0
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Будь моими глазами
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.0
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Демоник
Демоник
ужасы 2021, Канада
6.0
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Замолчавший
Замолчавший
ужасы, триллер 2021, Канада
5.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
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Цвета любви
Цвета любви
драма, мелодрама 2021, Канада
5.0
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Кольцо времени
Кольцо времени
фантастика, триллер 2021, Канада
5.0
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Предупреждение
Предупреждение
фантастика, триллер 2021, Канада
5.0
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Ночные налётчики
Ночные налётчики
боевик, фантастика, триллер 2021, Канада / Новая Зеландия
5.0
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Проклятие пиковой дамы
Проклятие пиковой дамы
ужасы 2021, Канада
4.0
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Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
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Осада
Осада
боевик, триллер 2021, Канада / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Голос любви
Голос любви
драма 2020, Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Шалом, папик!
Шалом, папик!
комедия 2020, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Толмен. Первый демон
Толмен. Первый демон
триллер 2020, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Выбор Фредерика Фитцелла
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Песня любви
Песня любви
драма, музыка, мелодрама 2020, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Порочное удовольствие
Порочное удовольствие
комедия, ужасы 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реинкарнация: Пришествие дьявола
Реинкарнация: Пришествие дьявола
ужасы 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Королева клуба
Королева клуба
комедия, драма, музыка 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Охота на волка
Охота на волка
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
В преддверии Рождества
В преддверии Рождества
драма 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сквозь реальности
Сквозь реальности
драма, мелодрама, фантастика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Главная цель
Главная цель
криминал, триллер 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Четыре хороших дня
Четыре хороших дня
драма 2020, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кошмары
Кошмары
ужасы, фантастика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Перемещение: темные мутанты
Перемещение: темные мутанты
боевик, мистика, фантастика 2020, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Джон 316
Джон 316
драма 2020, Канада
5.0
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