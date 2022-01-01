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Смотреть советские биографические фильмы

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Иван Бабушкин
Иван Бабушкин
биография, исторический 1985, СССР
0.0
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Лев Толстой
Лев Толстой
биография, драма 1984, СССР
7.0
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И с Вами снова я…
И с Вами снова я…
биография, драма 1981, СССР
6.0
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Юность Петра
Юность Петра
биография, драма 1980, Германия / СССР
6.0
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Дума о Ковпаке: Буран
Дума о Ковпаке: Буран
биография, военный 1976, СССР
7.0
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Дума о Ковпаке: Набат
Дума о Ковпаке: Набат
биография, военный 1974, СССР
7.0
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Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
военный, драма, биография 1973, СССР
7.0
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Цвет граната
Цвет граната
биография, драма 1970, СССР
6.0
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Ошибка Оноре де Бальзака
Ошибка Оноре де Бальзака
биография, драма 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Костер бессмертия
Костер бессмертия
биография, драма 1955, СССР
0.0
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Адмирал Ушаков
Адмирал Ушаков
драма, биография 1953, СССР
7.0
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Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
драма, биография, исторический 1951, СССР
6.0
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Адмирал Нахимов
Адмирал Нахимов
исторический, биография, драма, военный 1946, СССР
6.0
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Иван Грозный
Иван Грозный
биография 1944, СССР
6.0
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Суворов
Суворов
биография, исторический 1940, СССР
6.0
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Александр Невский
Александр Невский
биография, исторический, военный 1938, СССР
7.0
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Детство Горького
Детство Горького
драма, биография 1938, СССР
7.0
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Петр Первый
Петр Первый
биография, военный, драма 1937, СССР
7.0
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Ленин в Октябре
Ленин в Октябре
исторический, биография 1937, СССР
6.0
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