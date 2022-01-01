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Смотреть шведские биографические фильмы

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Я — Златан
Я — Златан
биография, драма, спорт 2021, Швеция / Дания / Нидерланды
7.0
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Туве
Туве
биография, драма 2020, Финляндия / Швеция
6.0
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Быть Астрид Линдгрен
Быть Астрид Линдгрен
биография 2018, Швеция
7.0
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Вальс для Моники
Вальс для Моники
биография, мюзикл, драма 2013, Швеция
6.0
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Благие намерения
Благие намерения
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
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