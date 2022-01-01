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Смотреть немецкие биографические фильмы

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Сноуден
Сноуден
драма, триллер, биография 2016, Германия / США
6.0
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Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами
военный, биография, боевик, драма 2014, США / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Беги, мальчик, беги
Беги, мальчик, беги
боевик, биография, драма 2013, Германия / Франция / Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
Паганини: Скрипач Дьявола
Паганини: Скрипач Дьявола
мюзикл, драма, биография 2013, Германия / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Людвиг Баварский
Людвиг Баварский
биография, драма, исторический 2012, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монгол. Часть первая
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мирный воин
Мирный воин
драма, мелодрама, спорт, биография 2006, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Модильяни
Модильяни
драма, биография 2004, Франция / Великобритания / Германия / Румыния / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Признания опасного человека
Признания опасного человека
триллер, криминал, драма, комедия, биография 2002, США / Австралия / Германия / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Уайльд
Уайльд
исторический, биография, драма 1997, Великобритания / Германия / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Благие намерения
Благие намерения
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Франциск
Франциск
драма, биография, исторический 1989, Италия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Юность Петра
Юность Петра
биография, драма 1980, Германия / СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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