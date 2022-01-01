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Смотреть французские биографические фильмы

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Эйфель
Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.0
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Генерал Де Голль
Генерал Де Голль
драма, биография, исторический 2020, Франция
5.0
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Обещание на рассвете
Обещание на рассвете
биография, драма 2018, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический 2018, Бельгия / Франция
7.0
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Любовь и страсть. Далида
Любовь и страсть. Далида
мелодрама, биография 2017, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Молодой Годар
Молодой Годар
мелодрама, биография 2017, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Роден
Роден
биография, драма 2017, Франция / Бельгия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Антропоид
Антропоид
триллер, военный, биография 2016, Великобритания / Франция / Чехия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джеки
Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Допинг
Допинг
спорт, биография, драма 2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Танец реальности
Танец реальности
драма, биография, фэнтези 2014, Чили / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Соль Земли
Соль Земли
документальный, биография 2014, Франция / Италия / Бразилия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса Монако
Принцесса Монако
драма, биография 2014, Франция / США / Бельгия / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Беги, мальчик, беги
Беги, мальчик, беги
боевик, биография, драма 2013, Германия / Франция / Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
Камилла Клодель, 1915
Камилла Клодель, 1915
биография, документальный 2013, Франция
3.0
Смотреть за 1 рубль
Мой путь
Мой путь
мюзикл, биография 2012, Франция / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Повар для президента
Повар для президента
комедия, биография 2012, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Леди
Леди
биография, драма 2011, Франция / Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Коко до Шанель
Коко до Шанель
биография 2008, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Враг государства №1
Враг государства №1
триллер, драма, биография, боевик 2008, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Че (Часть вторая)
Че (Часть вторая)
драма, биография, военный 2008, США / Франция / Испания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
Смотреть за 1 рубль
Модильяни
Модильяни
драма, биография 2004, Франция / Великобритания / Германия / Румыния / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Васаби
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.0
Смотреть за 1 рубль
Благие намерения
Благие намерения
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Последний император
Последний император
биография, исторический, драма 1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Семья
Семья
мелодрама, исторический, мюзикл, драма, биография 1986, Франция / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Царь Ирод Великий
Царь Ирод Великий
биография, драма, исторический 1959, Италия / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
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