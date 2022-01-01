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Смотреть бельгийские биографические фильмы

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Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический 2018, Бельгия / Франция
7.0
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Роден
Роден
биография, драма 2017, Франция / Бельгия
4.0
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Принцесса Монако
Принцесса Монако
драма, биография 2014, Франция / США / Бельгия / Италия
6.0
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Мой путь
Мой путь
мюзикл, биография 2012, Франция / Бельгия
7.0
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Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
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