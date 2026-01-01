Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко

С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы

Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей

Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину

Мымру из «Служебного романа» узнают все, а вот еще 5 героинь в очках: вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

«Поскользнулся, упал, очнулся — тест!»: нейросети показали 5 легендарных цитат из комедий СССР, а она их проиллюстрировала: угадаете фильм по картинке?

Всего 8 серий, а эмоций — как после 8 сезонов: новый «добрый и уютный» сериал Netflix вернул зрителей в детство

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней