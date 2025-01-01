Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время

Среди злодеев «Пиратов Карибского моря» этот — самый чудовищный и бесчеловечный: но что сделало Джонса таким? Разбираемся

Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке»

Нет времени на тысячу серий? Вот 5 коротких аниме с рейтингом на IMDb выше 8 — проглотите за два вечера

«Поднятие уровня» - не только про Джин-ву: 11 ноября выходит спин-офф наделавший немало шуму

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Юристки-феминистки против мужчин: новый сериал с Кардашьян признали худшим в истории – уникальные 0% на RT и позорные «горячие» сцены

«Ужасы стараюсь не смотреть»: Прилучный поделился любимыми фильмами и сериалами - в топе ни одной работы Андреасяна

В России вышло свое «Черное зеркало» про Алису, но не в Стране чудес: первые зрители в восторге, и ругают лишь одно

Появились на несколько минут, но запомнились навсегда: топ-5 фильмов, в которых второстепенные персонажи получились лучше главных