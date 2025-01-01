Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства

Фродо, у нас отмена: «Властелина колец» на Западе признали опасным для темнокожих – и орки всему виной

Та, кого вырезали из «Великолепного века»: настоящей матерью первого наследника Сулеймана была вовсе не Махидевран

Всего 6 серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

Саурон никогда не был огненным глазом: первый красавец Средиземья (без шуток) — просто Питер Джексон всех запутал

Стивен Кинг обожает этот недооцененный хоррор 15-летней давности — его снимал режиссер «Бэтмена»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» почти ничем не уступает оригиналу, но Кинг все равно превратил жизнь создателей в ад

Экранизация BioShock тонет в производственном аду: о датах премьеры вслух не говорят — а виноваты, как ни странно, «Голодные игры»

Крамер, у нас отмена: «Пила 10» собрала в 8 раз больше бюджета — но идею сиквела зарубили, и у франшизы совсем незавидное будущее

Какой IQ у Бэтмена? И кто умнее: он или Железный Человек – Marvel поставил точку в фанатских спорах