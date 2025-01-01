Считаете, «Сплетница» была дерзкой? Просто включите эти 5 дорам — страсти Манхэттена покажутся деткой шалостью

«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы

Из зала выйдут другими людьми: режиссер отказался показывать «Бугонию», пока зрители не выполнят одно условие

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

Черкасов возвращается в органы: неожиданная премьера на Первом канале — новый сезон «Мосгаза»

«Хочется съездить ему по морде»: годами «Армагеддон» считался эталонным боевиком, но современные зрители не согласны

Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей