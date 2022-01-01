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Киноафиша Онлайн Фильмы Бельгия 2012

Смотреть бельгийские фильмы 2012 года

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Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
анимация 2012, Франция / Бельгия
7.0
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Магазинчик самоубийств 3D
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл 2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
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Мой путь
Мой путь
мюзикл, биография 2012, Франция / Бельгия
7.0
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Шевели ластами 2
Шевели ластами 2
приключения, анимация 2012, Бельгия
7.0
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Я стану лучше
Я стану лучше
драма 2012, Франция / Бельгия
7.0
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Экспат
Экспат
триллер, боевик 2012, США / Канада / Бельгия
6.0
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Пиноккио
Пиноккио
анимация 2012, Италия / Бельгия / Франция / Люксембург
6.0
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Жирафа
Жирафа
семейный, анимация 2012, Франция / Бельгия
6.0
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Наблюдатель
Наблюдатель
боевик, триллер 2012, Франция / Италия / Бельгия
5.0
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Танго либре
Танго либре
драма 2012, Франция / Бельгия / Люксембург
5.0
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Суперстар
Суперстар
драма, комедия 2012, Франция / Бельгия
5.0
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Спецагенты на отдыхе
Спецагенты на отдыхе
комедия 2012, Бельгия
4.0
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