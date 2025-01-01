«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини

«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

Кэмерона не остановить: «Аватар» доживет и до 7-й части — правда, к финалу грядут серьезные перемены

Гангстерский сериал с Пирсом Броснаном продолжает покорять топы мирового стриминга — первый сезон завершился еще 4 месяца назад

В России такие фильмы обожают, а Михалков считает их абсолютно мертвыми: сам стал героем одного из них

«Афоне» — 50 лет! Наш тест из 5 вопросов покажет, смогли бы вы жить в комедии Данелии

Такие рекомендации мы не пропускаем: топ-5 фильмов, которые Квентин Тарантино считает идеальными

Осень — самое время: рассказываем, в какой последовательности смотреть фильмы саги «Сумерки»

«3 часа обнаженки и позерства»: у «Битвы за битвой» 95% на RT, но она вовсе не идеальна — у новинки с ДиКаприо целых 4 больших проблемы