«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу

Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи

«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым

После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака