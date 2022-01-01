Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Анимация СССР

Смотреть советские анимационные фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские анимационные фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских анимационных фильмов с друзьями.
Пряник
Пряник
анимация 1993, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественская фантазия
Рождественская фантазия
анимация, короткометражный 1993, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькая колдунья
Маленькая колдунья
анимация, короткометражный 1991, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ловушка для Бамбра
Ловушка для Бамбра
анимация, короткометражный 1991, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Яблочный пирог
Яблочный пирог
анимация, короткометражный 1991, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ванюша и космический пират
Ванюша и космический пират
анимация 1991, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
По лунной дороге
По лунной дороге
анимация, короткометражный 1991, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Иванушко
Иванушко
анимация 1991, СССР
4.0
Смотреть за 1 рубль
Ежик должен быть колючим?
Ежик должен быть колючим?
анимация 1990, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
В поисках Олуэн
В поисках Олуэн
анимация 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кот и Ко
Кот и Ко
анимация, короткометражный 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
По следам Бамбра
По следам Бамбра
анимация, короткометражный 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как Ниночка царицей стала
Как Ниночка царицей стала
анимация 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пришелец Ванюша
Пришелец Ванюша
анимация 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
От дождя до дождя
От дождя до дождя
анимация, короткометражный 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кважды ква
Кважды ква
анимация, короткометражный 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Комино
Комино
анимация 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Невиданная, неслыханная
Невиданная, неслыханная
анимация, короткометражный 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Здесь могут водиться тигры
Здесь могут водиться тигры
анимация, фантастика, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Два богатыря
Два богатыря
анимация 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Записки Пирата
Записки Пирата
анимация, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сестрички-привычки
Сестрички-привычки
анимация, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о старом эхо
Сказка о старом эхо
анимация, драма, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой Ух
Большой Ух
анимация 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пришелец в капусте
Пришелец в капусте
анимация 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик и лягушонок
Мальчик и лягушонок
анимация 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Квартира из сыра
Квартира из сыра
анимация, короткометражный 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Клетка
Клетка
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Всех поймал
Всех поймал
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Огуречная лошадка
Огуречная лошадка
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Музыкальный магазинчик
Музыкальный магазинчик
анимация 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ай-ай-ай!
Ай-ай-ай!
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Кострома
Кострома
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Сегодня в нашем городе
Сегодня в нашем городе
анимация 1989, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Остров сокровищ
Остров сокровищ
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Седой медведь
Седой медведь
короткометражный, анимация 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Приложение киноафиши