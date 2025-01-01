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Смотреть ирландские анимационные фильмы

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Эмма в мире лам
Эмма в мире лам
приключения, анимация, семейный 2024, США / Китай / Ирландия
6.0
Бабушкин рецепт
Бабушкин рецепт
анимация, драма, семейный 2023, Эстония / Ирландия / Италия / Латвия / Великобритания / Люксембург / Германия
7.0
Волшебное приключение Да Винчи
Волшебное приключение Да Винчи
приключения, анимация, комедия 2023, Франция / Ирландия / США
6.0
Упс... Приплыли!
Упс... Приплыли!
приключения, анимация, комедия 2020, Ирландия / Люксембург
6.0
Упс... Ной уплыл!
Упс... Ной уплыл!
семейный, комедия, анимация, приключения 2015, Германия / Бельгия / Люксембург / Ирландия
5.0
Рок ку-ка-ре-ку
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Все псы попадают в рай
Все псы попадают в рай
сказка, анимация, приключения, семейный, мюзикл 1989, США / Великобритания / Ирландия
7.0
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