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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мы - монстры! 2
анимация, семейный
2021, Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сказки серого волка
анимация
2020, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный
2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса Эмми
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Шерлок Гномс
анимация
2018, США / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стражи Арктики
анимация
2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дикие предки
анимация
2018, Великобритания / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Крыс с большой дороги
приключения, анимация, комедия
2017, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Осторожно: Грамп!
анимация, семейный, комедия, приключения
2017, Великобритания / Мексика
5.0
Смотреть за 1 рубль
Птицы, как мы
приключения, анимация, фэнтези
2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.0
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Барашек Шон
приключения, анимация, семейный
2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Почтальон Пэт
семейный, анимация
2014, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дочурка Груффало
анимация, короткометражный, семейный
2011, Германия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика
2009, Испания / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный
2008, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
анимация, сказка
2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Смывайся!
семейный, комедия, анимация
2006, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия
2006, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Освободите Джимми
комедия, анимация
2006, Норвегия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
семейный, комедия, анимация, приключения
2005, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вэлиант: пернатый спецназ
сказка, боевик, комедия, анимация
2005, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл
1996, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный
1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Все псы попадают в рай
сказка, анимация, приключения, семейный, мюзикл
1989, США / Великобритания / Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
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