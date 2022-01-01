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Смотреть французские анимационные фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть французские анимационные фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром французских анимационных фильмов с друзьями.
Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
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Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
Смотреть за 1 рубль
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
анимация, приключения 2021, Франция / Бельгия
6.0
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Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный 2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
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Букашки 2
Букашки 2
анимация, детский 2019, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Викинг Вик
Викинг Вик
анимация 2019, Франция / Австралия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и тайное зелье
Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дикие предки
Дикие предки
анимация 2018, Великобритания / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Балерина
Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Стань легендой! Бигфут младший
Стань легендой! Бигфут младший
анимация 2017, Франция / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дозор джунглей
Дозор джунглей
анимация, детский 2017, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мазафакер
Мазафакер
боевик, анимация, комедия 2017, Франция / Япония
6.0
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Тайная жизнь насекомых
Тайная жизнь насекомых
анимация, детский 2017, Франция / Люксембург
5.0
Смотреть за 1 рубль
Красная черепаха
Красная черепаха
анимация 2016, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятная тайна Лулу
Невероятная тайна Лулу
анимация, семейный 2015, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Маленький принц
Маленький принц
анимация, фэнтези 2015, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон
Барашек Шон
приключения, анимация, семейный 2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хранитель Луны
Хранитель Луны
анимация 2015, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
анимация 2015, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс: Земля Богов
Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Космический пират Харлок
Космический пират Харлок
анимация, приключения, фантастика 2013, Япония / США / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятные приключения кота
Невероятные приключения кота
семейный, комедия, анимация 2013, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
анимация 2012, Франция / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Магазинчик самоубийств 3D
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл 2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс в Британии
Астерикс и Обеликс в Британии
анимация, комедия 2012, Франция / Италия / Испания / Венгрия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пиноккио
Пиноккио
анимация 2012, Италия / Бельгия / Франция / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жирафа
Жирафа
семейный, анимация 2012, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Монстр в Париже
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный 2011, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и война двух миров
Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Песочный человечек: Приключения в сказочной стране
Песочный человечек: Приключения в сказочной стране
приключения, анимация, комедия 2010, Германия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья навсегда
Друзья навсегда
анимация, семейный 2009, Германия / Франция / Италия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Персиполис
Персиполис
военный, драма, анимация 2007, Франция / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Страх(и) темноты
Страх(и) темноты
криминал, анимация 2007, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
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