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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия
2022, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения
2021, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный
2021, Канада / Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Королевские каникулы
анимация
2018, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Снежные гонки
анимация
2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна долины Фонарей
анимация
2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Стражи Арктики
анимация
2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный
2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
Смотреть за 1 рубль
Балерина
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
My Little Pony в кино
анимация, детский
2017, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия
2017, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гномы в доме
анимация, детский
2017, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
В поисках Йети
анимация, комедия, приключения
2017, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Эллиот
анимация, семейный
2017, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Спарк. Герой вселенной
анимация, семейный
2016, Корея / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
В фокусе
комедия, драма, анимация
2015, Бразилия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная битва
анимация, семейный
2015, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения
2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
анимация, семейный, фэнтези
2013, Канада / США
6.0
Смотреть онлайн
Реальная белка
анимация, комедия
2013, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Фиш и Чип. Вредные друзья
анимация
2013, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Сарила: Затерянная земля
анимация
2013, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл
2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Barbie: Приключения Русалочки 2
анимация, семейный
2011, Канада / США
6.0
Смотреть онлайн
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный
2009, Канада / США
5.0
Смотреть онлайн
Барби и Хрустальный замок
анимация, семейный, мюзикл
2008, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби: Рождественская история
анимация, семейный
2008, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби в роли Принцессы острова
анимация, семейный
2007, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби: 12 танцующих принцесс
анимация, семейный
2006, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Большое путешествие
семейный, приключения, комедия, сказка, анимация
2006, Канада / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама
2005, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби: Принцесса и Нищенка
анимация, комедия, семейный
2004, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Русалочка 2: Возвращение в море
анимация, драма, семейный
2000, США / Канада / Австралия / Тайвань
5.0
Смотреть за 1 рубль
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