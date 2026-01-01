Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них

Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго

Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана

«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом

Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн

«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил

Устали доедать салаты? Время размяться! Угадайте, что спряталось на 5 кадрах из советских фильмов (тест)

«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)

Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда

Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки