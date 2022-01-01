Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место

«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы