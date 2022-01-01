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Смотреть гонконгские приключенческие фильмы

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Тень
Тень
приключения, фэнтези, драма 2018, Китай / Гонконг
6.0
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Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
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Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.0
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Большой солдат
Большой солдат
приключения, комедия, боевик 2010, Гонконг / Китай
7.0
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Младенец на $30 000 000
Младенец на $30 000 000
боевик, приключения, комедия 2006, Гонконг
6.0
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Хроники Хуаду: Лезвие розы
Хроники Хуаду: Лезвие розы
приключения, боевик, комедия 2004, Гонконг
6.0
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Шанхайские рыцари
Шанхайские рыцари
приключения, комедия, вестерн 2003, США / Гонконг
6.0
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Эффект близнецов
Эффект близнецов
боевик, комедия, ужасы, приключения 2003, Гонконг
6.0
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Легенда о Красном драконе
Легенда о Красном драконе
боевик, приключения, комедия 1994, Гонконг
6.0
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Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
боевик, приключения, комедия 1993, Гонконг
4.0
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Доспехи бога 2: Операция Кондор
Доспехи бога 2: Операция Кондор
комедия, триллер, приключения, боевик 1991, Гонконг
7.0
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Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
комедия, боевик, приключения, фантастика 1991, США / Гонконг
6.0
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Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
фантастика, комедия, боевик, приключения 1990, США / Гонконг
6.0
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Доспехи Бога
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия 1987, Гонконг / Югославия
8.0
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